РИАМО - 8 июл. Президент России Владимир Путин отменил указ от 2015 года, которым были запрещены чартерные полеты на египетские курорты, сообщает РИА Новости.

Чартерное авиасообщение между Россией и курортами Египта приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. На борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, прогремел взрыв. Погибли 224 человека.

Произошедшее квалифицировали как теракт, ответственность за который взяли на себя боевики, связанные с запрещенной в РФ организацией ИГ («Исламское государство»).