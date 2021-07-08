РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В микрорайоне Зенино Люберец восстановили разгромленный вандалами контейнер в форме сердца, предназначенный для сбора пластиковых крышечек, сообщили в пресс-службе регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

Повреждение обнаружили участники движения «Раздельный Сбор Люберцы», когда приехали выгрузить очередную партию крышек из контейнера-сердца в ЖК «Самолет» микрорайона Зенино. Они сразу же сообщили о поломке, которая была оперативно устранена.

Из поврежденного контейнера удалось набрать около 7 мешков крышечек.

Жители городского округа могут принести собранные крышки в офис регоператора по адресу: г. Люберцы, ул. Электрификации, д. 3. Прием проводится по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).