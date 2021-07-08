В России лишь небольшой процент мужчин решается уйти в декрет. Так, в 2019 году декретный отпуск брал только каждый пятидесятый отец новорожденного. При этом, как и среди мам, у отцов все индивидуально: одни воспринимают возможность ухаживать за ребенком с энтузиазмом, другие замыкаются в себе и погрязают в рутине. Корреспондент РИАМО ко Дню семьи, любви и верности узнала у побывавших в декрете мужчин, с какими сложностями они столкнулись и какой опыт для себя извлекли.

Виктор, 41 год:

«В период, когда у нас родился сын, зарплата жены примерно в два раза превышала мою. Естественно, я понимал, что сулит такой расклад. Свою должность, которую супруга буквально выгрызала зубами, потерять она была не готова, а вот я оказался более подходящей кандидатурой со своими 50 тысячами рублей в месяц.

В целом я не особо возражал и ушел с работы, но был немного напуган такими перспективами. Уделять столько внимания ребенку, следить за ним и сетовать, что жена-то наслаждается полной жизнью, а у меня времени на себя теперь еще меньше – все это частенько меня тревожило, хоть я и испытывал за такие мысли чувство вины. И все же я решил, что возьму на себя ответственность, поэтому после всех оформлений остался сидеть с ребенком.

Какое-то время я чувствовал себя странно: мне казалось, что из папы я превратился маму. Но потом понял, что стереотип «не мужское это дело – с ползунками возиться и каши варить» очень глупый.

Я прочувствовал это на себе, почитал несколько книг по психологии и решил, что отцовский декрет – абсолютная норма для времени, в котором мы живем. Сына я обожаю. К тому же я получил незабываемый опыт: мне кажется, если жена родит еще одного малыша и ей опять понадобится моя помощь – я не стану возражать».

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Владимир, 54 года:

«Сам я не брал на себя роль декретника, но мой старый знакомый оказался в такой ситуации. Случай был крайне неприятный. В таких ситуациях чаще всего оказываются мужчины, которые зарабатывают меньше жен.

Мой друг в какой-то мере всегда был у супруги на содержании, а когда они переехали в Москву и родился их второй ребенок, она настояла на том, чтобы он пошел в декрет и ухаживал за ним, мол, няни, да и вообще чужие люди – вариант не лучший. Поначалу все шло неплохо, но знакомый все сильнее замыкался в себе, становился вялым и депрессивным.\

Полагаю, он и раньше чувствовал себя подкаблучником, а тут еще и подколы от общего круга общения, мол, не мужское это занятие. Напрямую его никто не оскорблял, но намекали на это регулярно. Он постоянно тонул в рутине, скучал, чувствовал себя бесполезным.

Выход нашел банальный и очевидный – молодая любовница. На тот момент ему было под 40, а девушке, которую он встретил, 25 лет. Привлекла ее дорогая машина и шикарные свидания, вот только она не представляла, что все эти богатства заработаны женой ее любовника. Он же компенсировал встречами с ней раненое чувство собственного достоинства.

В итоге измена вскрылась, девушка от него отказалась, поскольку поняла, что денег этот роман больше не сулит и новых шмоток из бутиков она не получит, а жена подала на развод. Мы уже долгое время не общались, но насколько мне известно, после развода он еще глубже впал в депрессию. Лично я абсолютно его не понимаю, ведь все что нужно было сделать – это проявить немного инициативы и любви к своей семье».

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Алексей, 36 лет:

«Честно говоря, сколько себя помню – я всегда мечтал стать отцом. Давать сыну жизненные советы, наблюдать за его взрослением и помогать ему развиваться в его интересах. Поэтому когда моя жена родила и встал вопрос о декрете, я сам предложил в него уйти, чтобы она спокойно занималась своей карьерой.

Мне было интересно узнать, каково это – воспитывать детей. Меня растили довольно строгие родители, которые прививали мне верные принципы, поэтому мнения в духе «следить за ребенком это не по-мужски», «муж должен кормить семью и быть добытчиком» я всерьез просто не вспоминал. В первую очередь мужчина должен нести ответственность и помогать своей семье – в этом его сила.

Кроме того, я искренне выступаю за равенство полов. Выбирать, что есть максимально феминное, а что маскулинное – последнее дело. Что это вообще за тупость? Все зависит от ситуации и самих людей, а не от рамок, в которые каждого из нас пытается загнать консервативное и местами глупое общество.

Так что я вооружился книгами, видео по воспитанию и советами мамы. Не могу сказать, что декретный отпуск проходил гладко: иногда мне казалось, что я не справляюсь.

Например, как-то я испортил еду для ребенка и ее пришлось выбрасывать, в другой раз не мог успокоить сына, пока он бился в истерике, но со временем получалось все лучше. Так что теперь я с гордостью считаю себя супер-папой!»

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Иван, 45 лет:

«Моя жена по образованию медик и занимала хорошую должность в частной клинике, я же, хоть и имел хорошее образование, временно подрабатывал на рабочей специальности. В такой обстановке у нас и родился первый ребенок. Конечно, в декретный отпуск отправился я – это было абсолютно логично.

У меня очень мудрая и понимающая жена, поэтому она ни разу не поставила себя выше меня, ни разу не дала повода усомниться в себе. При том, что она работала, а я сидел с ребенком, мы с ней были одной командой.

Вместе придумывали распорядок дня, находили время на романтику. Я часто дарил ей подарки и готовил ужин, когда она, усталая, возвращалась домой. Мы также планировали и наше будущее, спустя пару лет после этой истории мы открыли совместный бизнес – стоматологическую клинику.

Иногда мы с ней могли поиронизировать насчет своего положения, но это всегда было по-доброму, без злого умысла, просто шутки – каждого из нас все устраивало. Эта история только сильнее укрепила наш брак, жена не раз хвасталась подружкам, какой у нее замечательный муж, а с дочкой у нас сложилась очень тесная связь».

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