РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В городском округе Люберцы 17 июля состоится турнир по стритболу «Люберцы Open», сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Участники сыграют по действующим правилам Международной Федерации баскетбола. Команды будут состоять из 3 игроков (плюс 2 человека на замену).

Турнир по стритболу «Люберцы Open» проходит ежегодно на территории горокруга и собирает баскетболистов, как профессионалов, так и любителей.

Соревнования пройдут по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом 4/2. Начало в 11:00, регистрация участников в 10:00. Подробности по телефону: 8(926)917-20-23.