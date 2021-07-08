РИАМО - 8 июл. Движение по дублеру Волгоградского проспекта от д. 32, корп. 1, до д. 36 перекрыли в Москве из-за пожара в складах, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пожар происходит в складских помещениях по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, корп. 8. На месте работают оперативные службы. Водителей попросили по возможности объезжать указанный участок.

В настоящее время возгорание локализовано на площади около 1 тыс. кв. м. К ликвидации огня привлекли авиацию. Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на Волгоградском проспекте в Москве>>