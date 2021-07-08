РИАМО - 8 июл. Столичный суд лишил популярного рэпера Элджея (Алексея Узенюка) водительских прав на 1 год и 7 месяцев за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, сообщает пресс-служба Тушинского районного суда города Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №170 Тушинского района г. Москвы от 08 июля 2021 г. Узенюк А. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев», - отметили в пресс-службе.

Сотрудники столичной ГИБДД остановили популярного исполнителя ночью 26 мая на проспекте Маршала Жукова. У Элджея были признаки алкогольного опьянения, однако он отказался от медосвидетельствования. За это в отношении музыканта составили административный протокол.