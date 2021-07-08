Сообщение о загорание поступило на пульт дежурного в 14:46 четверга. По прибытии пожарных расчетов происходило загорание на кровле на общей площади около 500 «квадратов».
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Сообщение о загорание поступило на пульт дежурного в 14:46 четверга. По прибытии пожарных расчетов происходило загорание на кровле на общей площади около 500 «квадратов».
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