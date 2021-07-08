РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Предприниматели городского округа Люберцы могут получить субсидию на возмещение части затрат на ремонт подъездов многоквартирных домов в 2021 году, сообщает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципалитета.

В связи с внесенными изменениями в порядок для получения субсидии на возмещение части затрат по ремонту подъездов в МКД в 2021 году изменились сроки подачи заявок. Юридические лица и индивидуальные предприниматели городского округа Люберцы, осуществляющие управление многоквартирными домами, могут подать заявку на получение субсидии с 9 июля по 10 декабря 2021 года. Заявки принимаются в администрации городского округа Люберцы.

В 2021 году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 230 подъездов. При этом затраты по ремонту 69 подъездов планируется частично возместить из местного бюджета и бюджета Московской области. Ознакомиться с подробной информацией и скачать образец заявления можно по ссылке: https://люберцы.рф/рубрики/жкх-и-благоустройство.