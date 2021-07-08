РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Входную группу Городского парка подмосковного Красногорска планируют отремонтировать до середины августа, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Начался ремонт входной группы Городского парка. Запланированы зачистка старой краски, затирка трещин, швов, штукатурка, восстановление цоколя из плитки, покраска.

Завершение работ запланировано на первую половину августа.

«Обращаем внимание жителей, что во время ремонта входная группа будет закрыта. Приносим извинения за временные неудобства», - заключается в сообщении.