РИАМО - 8 июл.К тушению пожара на крыше административного здания по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, к. 8 в столице привлекли силы Московского авиационного центра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве уточнили, что возгорание происходит на крыше здания переменной этажности (2-3 этажа) старой постройки на общей площади около 500 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в 14:46. Сейчас пожарные продолжают тушение.

Информации о пострадавших не поступало.

Видео пожара на Волгоградском проспекте в Москве>>