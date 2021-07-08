РИАМО - 8 июл.К тушению пожара на крыше административного здания по адресу: Волгоградский проспект, д. 32, к. 8 в столице привлекли силы Московского авиационного центра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.
В ведомстве уточнили, что возгорание происходит на крыше здания переменной этажности (2-3 этажа) старой постройки на общей площади около 500 кв. м.
Сообщение о возгорании поступило в 14:46. Сейчас пожарные продолжают тушение.
Информации о пострадавших не поступало.
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