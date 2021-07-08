РИАМО - 8 июл. Сильная жара достигнет своего пика в 34 градуса в середине следующей неделе, поэтому важно следить за свои самочувствием и не перегреться, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«До 13 июля температура будет повышаться до 31-33 градусов, а 13-14 июля может быть и 34 градуса. Погода будет в основном сухая, солнечная, увеличится риск природных пожаров, поэтому надо быть осторожным с огнем, выезжая на природу», – сказала Людмила Паршина в интервью радио Sputnik.

В Москве объявлен «оранжевый», третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Температура воздуха в четверг поднимется до 31 градуса.

«Это значит, что погода потенциально опасна и при нахождении на открытом солнце, особенно в полуденные часы, можно получить солнечный удар или перегреться. Надо соблюдать меры предосторожности: врачи рекомендуют не находиться на открытом солнце в полуденные часы, носить головной убор, солнцезащитные очки, пить побольше воды», – объяснила Паршина.

Синоптик добавила, что июль в Центральной России – всегда самый жаркий месяц, но в этом году температура будет держаться выше нормы на 1,5 градуса. Она не исключает понижения температуры в течение месяца, но в ближайшее время будет только жара.