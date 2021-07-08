РИАМО - 8 июл. Порядка 600 заявок жителей Подмосковья поступило в Единую диспетчерскую службу региона (ЕДС МО) в двух новых категориях, которые связаны с обслуживанием газового оборудования, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Категории «Заключение договоров на обслуживание ВДГО/ВКГО в МКД» и «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование», запущены по итогам заседания правительства Подмосковья, которое было посвящено безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

«Губернатор Московской области уделяет особое внимание обеспечению полной безопасности при использовании газа нашими жителями. Одним из важнейших факторов здесь является заключение договоров на обслуживание ВКГО всех собственников и нанимателей жилья с той спецорганизацией, которая уже обслуживает внутридомовое оборудование», – пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что для максимального упрощения процедуры и сокращение времени были введены новые категории.

Наибольшее количество заявок от желающих заключить договоры поступило из следующих городских округов: Люберцы (40), Красногорск (26), Одинцовский (25), Королев (22), Мытищи (22), Пушкинский (22), Дмитровский (21), Химки (21), Воскресенск (19) и Ленинский (19).

Заявки на установку газоанализаторов поступили от жителей 12 городских округов. Наиболее активно пользовались новой услугой жители Мытищ, Электростали и Одинцовского городского округа.

После поступления в ЕДС МО заявки на заключение договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО с той организацией, которая отвечает за содержание общедомового газового имущества, УК обязана в течение 24 часов взять ее в работу, передать специализированной организации или заключить договор самостоятельно в срок до 10 рабочих дней. Для окончательного закрытия заявки к ней должен быть приложен подписанный скан-образ договора или скан-образ квитанции об оплате услуг на техническое обслуживание.

Сообщение в категории «Установка газоанализаторов в помещениях многоквартирных домов, где установлено газовое оборудование» управляющая организация также должна взять в работу в течение суток и передать специализированной организации для отработки. Та обязана в срок до 10 рабочих дней направить коммерческое предложение об установке газоанализаторов заявителю.