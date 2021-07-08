РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Чествование семейных пар прошло в парке подмосковного Красногорска в День семьи, любви и верности, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

На Ивановских прудах 8 июля чествовали как уже состоявшиеся семьи, так и тех, кто только собирается заключить брачный союз.

Символические подарки и поздравительные открытки от имени главы Красногорска Алексея Спасского приглашенным семейным парам вручил заместитель главы администрации Михаил Шувалов.

«Что самое ценное у человека? Это его семья. Самые нежные чувства и мысли связаны только с семьей. Я желаю нашим красногорским семьям добра, любви и взаимопонимания. Дарите друг другу любовь. Пусть детские голоса и звонкий смех всегда будут в ваших домах», - пожелал Шувалов.

Теплые слова и пожелания в адрес присутствующих пар сказал также депутат Совета депутатов орокруга Красногорск Роман Володин.

Из-за действующих Covid-ограничений на мероприятии присутствовали только три пары: семья, отметившая десятилетие совместной жизни; семья, заключившая союз две недели назад; пара, которая планирует вступить в брак в текущем месяце.

Для гостей мероприятия была организована праздничная программа с участием фольклорного молодежного ансамбля «Оберег» и проведением обрядовой свадебной церемонии.

День семьи, любви и верности, который считается днем памяти Петра и Февронии, в России отмечают с 2008 года.