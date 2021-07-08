Не совсем. В древнем своде правил тоже говорится о необходимости заботы о своих родителях, но больше в духовном плане («не бесчестите их, не укоряйте» и «не забывайте трудов отца-матери»), а вот финансовая поддержка описана в статье 87 СК РФ.

Ну это точно должно быть из «Домостроя»