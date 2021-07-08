Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса?
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Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (1/0)
Как думаете, откуда эта фраза: «Семейное законодательство основано на необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения»?
Ну точно из «Домостроя»
А вот и нет. По «Домострою» семьи должны «следовать христианским законам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божью».
Думаю, из Семейного кодекса
Вы правы! Эти принципы описаны в статье 1 «Основные начала семейного законодательства».
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (2/0)
А в каком документе говорится, что супруга обязана согласовывать свои действия с мужем по вопросам материнства, отцовства, воспитания, образования детей?
В Семейном кодексе
Ну что вы! Согласно статье 31 СК РФ, эти вопросы решаются «исходя из принципа равенства супругов». А вот во времена «Домостроя» (XVI век) главой семьи считался мужчина, поэтому жены должны были «мужей своих вопрошать о всяком порядке».
Такое только в «Домострое» было
Правильно! По современному законодательству (ст. 31 СК РФ) эти и другие семейные вопросы супруги должны решать совместно, исходя из принципа равенства.
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (3/0)
Если верить «Домострою», то что из перечисленного могла делать супруга?
Выбирать, кого приглашать в гости
Упс, ошиблись. Такой возможности у женщин по «Домострою» не было. Мужья решали, к кому их жены будут ходить в гости, а кого могут пригласить к себе.
Выбирать себе занятие в жизни
Не угадали — жена во всем должна была следовать мужу. Зато свободу выбора занятий закрепили в СК РФ: «каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства».
Вести хозяйство по своему усмотрению
Увы, такой возможности у женщин тоже не было. В «Домострое» говорится: «да всякий бы день у мужа жена спрашивала да советовалась обо всем хозяйстве, припоминая, что нужно».
Давать указания слугам
Угадали! Похожий постулат есть и в «Домострое», однако именно в Семейном кодексе говорится об обязанности содержать нетрудоспособных родителей.
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (4/0)
О своих родителях нужно заботиться и оказывать им финансовую помощь, когда они станут немощными. Знаете, откуда это утверждение?
Ну это точно должно быть из «Домостроя»
Не совсем. В древнем своде правил тоже говорится о необходимости заботы о своих родителях, но больше в духовном плане («не бесчестите их, не укоряйте» и «не забывайте трудов отца-матери»), а вот финансовая поддержка описана в статье 87 СК РФ.
Уверен, это из Семейного кодекса
Угадали! Похожий постулат есть и в «Домострое», однако именно в Семейном кодексе говорится об обязанности содержать нетрудоспособных родителей.
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (5/0)
Поговорим о воспитании детей. Какая из этих обязанностей не относится к Семейному кодексу, а пришла из «Домостроя»?
Заботиться о нравственном развитии детей
Нет. Такая обязанность в СК РФ прописана: «Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».
Следить за здоровьем ребенка
Нет. Такая обязанность в СК РФ прописана: «Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».
Заботиться о психическом развитии детей
Нет. Такая обязанность в СК РФ прописана: «Родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».
Обучать принятым в обществе порядкам
Правильно! В СК РФ такого правила нет. Это по «Домострою» нужно детей «учить страху Божию и вежливости, и всякому порядку».
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (6/0)
Где утверждается, что родители обязаны обеспечить благосостояние ребенка к моменту вступления брак?
Фото Пелагия Тихонова © РИАМО
Думаю, в «Домострое»
Вы правы. По «Домострою» «благоразумный отец» должен собирать для дочери приданое: «все эти годы ей в особый сундук кладут или в короб и платье, и уборы, и мониста, и утварь церковную, и посуду оловянную, и медную, и деревянную, добавляя всегда понемножку, каждый год».
Наверное, в Семейном кодексе
Нет, такой обязанности, согласно СК РФ, у родителей нет. А вот по «Домострою» «благоразумный отец» должен собирать для дочери приданое: «все эти годы ей в особый сундук кладут или в короб и платье, и уборы, и мониста, и утварь церковную, и посуду оловянную, и медную, и деревянную, добавляя всегда понемножку, каждый год».
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (7/0)
Как думаете, согласно какому своду правил на свадьбе должны присутствовать свидетели?
Согласно Семейному кодексу
Это не так. Правило об обязательном присутствии свидетелей при регистрации брака действительно существовало раньше. Без них процедура не считалась официальной. Однако в современном законодательстве этого правила нет.
Согласно «Домострою»
Бинго! В подробном описании свадебной процессии в «Домострое» упоминается «женихов дружка», который выполняет не один обязательный обряд.
Бить или любить: сможете ли вы отличить правила «Домостроя» от статей Семейного кодекса? (8/0)
Последний вопрос. Где сказано, что родители обязаны любить своих детей и хранить их, но в случае неподобающего поведения — наказывать?
Есть такое в Семейном кодексе
Ну что вы! Согласно СК РФ, способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение. А постулаты из «Домостроя» вроде «не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет» или «наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости твоей» точно противоречат современному семейному законодательству.
Это точно из «Домостроя»
Именно так! Священной обязанностью родителя в то время было «спасать ребенка страхом». Сейчас постулаты вроде «не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет» или «наказывай детей в юности — упокоят тебя в старости твоей» противоречат современному семейному законодательству.
Эксперт по семейным правилам
Ничего себе! Вы настоящий знаток постулатов семейной жизни. Помнить прошлое и разбираться в современных законах — крайне полезный навык. Так держать!
Ответственный семьянин
Неплохой результат! Вы вроде бы хорошо знаете современные законы и помните какие-то правила «Домостроя», но некоторые постулаты прошли мимо вас. Перечитайте на досуге Семейный кодекс, чтобы не попасть впросак.
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