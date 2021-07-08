РИАМО - 8 июл. Во всех административных округах Москвы в прошлом году снизилось число погибших в ДТП, за исключением Восточного и Северо-Западного округов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На востоке столицы число погибших в ДТП выросло на 39%, а на северо-западе - на 12%.

«В других округах количество погибших снизилось. Наши совместные действия привели к тому, что ситуация с количеством погибших стала улучшаться. Мы разобрали очаги аварийности, внимательно изучили каждую аварию, почему она случилась, и это дало результаты. Спасибо коллегам из ГИБДД за работу в этом направлении», — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По мнению ГИБДД, главной причиной роста числа в двух округах является превышение скорости. Дорожные службы внимательно изучат каждый очаг аварийности и поставят больше камер, если нужно.

Всего за 10 лет количество аварий в Москве снизилось в 2 раза.

В четверг в Москве проходит заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. В совещании принимают участие заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, руководитель ЦОДД Михаил Кизлык, начальник УГИБДД ГУ МВД России по городу Александр Быков, замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев, префекты и заместители префектов округов Москвы.