РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В рамках строительного дня в Мытищах было проведено выездное совещание на территории, где совсем недавно по поручению губернатора Подмосковья открыли мини-сад, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

Он отметил, что все дошкольные учреждения такого рода объединены брендом «Палисадики - садики у дома». По словам Азарова, в последнее время в социальных сетях остро обсуждался вопрос прохода детей на прогулку из мини-сада к детсаду «Незабудка». Азаров уточнил, что общественность препятствовала строительству дороги для безопасного прохода детей, которая должна была пройти через двор между корпусами дома №50/10 по улице Семашко. Чтобы разобраться в ситуации, глава выехал на место лично. Он отметил, что на встречу вышли жители домов.

«Среди них были и мамы, и бабушки, и прабабушки. Выслушал, поговорил. Они, конечно, эмоционально настроены, поскольку сильно обеспокоены нашим решением. Мною было предложено комплексное благоустройство этой территории, которое сделает ее комфортной и современной. К тому же детки из мини-сада могли бы здесь проходить, но, к сожалению, позиция жителей очень жесткая», - отметил Азаров.

Он добавил, что возможно мнение поменялось бы, если бы в округе провели масштабную встречу с представителями УК и максимально собрали жителей этих домов. Однако, инициативная группа утверждает, что все жители против благоустройства, аргументируя тем, что это только навредит территории. Осмотрев территорию, принято решение проложить путь для прохода в детсад «Незабудка» на прогулки через двор, где расположен социально-реабилитационный центр «Преображение».

«Мы прислушались к мнению и будем работать над альтернативным проходом. Надеюсь, конфликт урегулирован, и жителям нет причины больше волноваться», - отметил глава.