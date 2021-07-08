РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В городском округе Мытищи провели выездную встречу со старостой и жителями поселка Пироговского лесопарка, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин.

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались насущные проблемы, волнующие жителей поселка. Среди них: перевод территории с частными домовладениями и прилегающей к ним инфраструктурой, находящейся в собственности Гослесфонда, в муниципальную собственность, ремонт дороги, доставка почтовой корреспонденции, необходимость вакцинации от Covid-19 и многое другое.

По словам Калинина, все вопросы внесены в протокол поручений и приняты в работу.