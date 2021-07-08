РИАМО - 8 июл. Сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России в четверг передали в Венгрии бизнесмена Дмитрия Чертока, подозреваемого в мошенничестве. Он экстрадирован в Москву, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Предприниматель был объявлен в международный розыск на основании запроса полиции осенью 2018 года. Он обвиняется в приобретении мошенническим путем долговых обязательств ряда компаний перед ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» на сумму около 80 млн.

«Скрываясь от уголовного преследования, фигурант покинул Россию. В результате оперативных мероприятий, организованных по каналам Интерпола, в августе 2019 года он задержан на территории Венгрии. Экстрадиция состоялась», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.