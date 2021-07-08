РИАМО - 8 июл. По состоянию на четверг, в Москве привились более 3,2 млн человек от коронавируса, из них полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 млн горожан, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Жители мегаполиса могут привиться во всех районах города в удобное время. Можно получить прививку без записи в павильонах «Здоровая Москва», торговых центрах и других популярных общественных пространствах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столице не собираются вводить новые ограничения из-за Covid-19. По его словам, ситуация с пандемией в Москве стабилизируется.

При этом врачи напоминают, что важным моментом в победе над пандемией является вакцинация. Прививки сохраняют здоровье горожан и способствуют выработке коллективного иммунитета.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появление суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.