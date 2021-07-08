РИАМО - 8 июл. В этом году инфляция в России составит около 6%, цены на российское вино неизбежно вырастут в этом сегменте в 2021-2022 гг., сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

«В этом году инфляция планируется в пределах 6%, я думаю, что в пределах этого подорожание неизбежно. Также есть рост валюты, но она стабилизировалась и сильно не должна влиять. А еще мы перестали делать вино из импортного виноматериала, что в результате дало сокращение сырья, из которого делают вино», – объяснил Леонид Попович в эфире радио Sputnik.

По его словам, сокращение предложения привело к тому, что стоимость винограда стала расти.

«Цены на виноград вырастут на 50-70% к уровню прошлого года, что подталкивает виноделов к повышению цен. Когда эти факторы сложатся, то я предполагаю, что в четвертом квартале может быть рост цен на вино в пределах 5% плюс к тому, что дает инфляция», – добавил Попович.

Он уточнил, что также цена на вино будет зависеть от будущего урожая винограда. При хорошем урожае – снизится его себестоимость.

В таком случае повышение цены на виноград будет несколько ниже и тогда подражание вина будет всего несколько процентов.