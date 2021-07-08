РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 июл. Больше 3 километров сетей промыли в Королеве в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполняют сотрудники ресурсоснабжающих организаций АО «Теплосеть» и АО «Водоканал». В июне рабочие капитально отремонтировали сети холодного водоснабжения, отремонтировали и заменили 5 пожарных гидрантов, заменили запорную арматуру на 15 колодцах.

Также в Королеве провели санитарную промывку более 3 километров трубопроводов и капитальный ремонт теплосетей. Выполнен текущий ремонт сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.

В котельных и центральных тепловых пунктах выполняются работы по текущему ремонту, техническому обслуживанию оборудования, систем электро- и газоснабжения, ревизии технологических трубопроводов и запорной арматуры, диагностированию котлового и теплообменного оборудования, а также гидравлические испытания сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.