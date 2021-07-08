РИАМО - 8 июл. Основатель Health tech компании AIBY Оля Осокина сообщила, что признаками зависимости от телефона являются отрицание проблемы, нервозность при отсутствии смартфона в руках, замена реального общения телефоном, а также постоянная проверка уведомлений, сообщает Газета.ru.

«Номофобия – патологическая зависимость от телефона. Всего 10% людей могут остаться наедине с самим собой без телефона, планшета и связи. А этому всего две причины – или страх одиночества и неумение быть наедине с самим с собой, или номофобия», — отметила Осокина.

По ее словам, у этого заболевания существует и вторая стадия развития. Они заключается в боязни пропустить важный звонок, зависти при подглядывании за чужой жизнью. Также ко второй стадии номофобии относится страх одиночества.

«Ведь лайк в Instagram, СМС в чате, смайлик от друга показывают, что вы не один. У вас отсутствует взаимопонимание с родителями, второй половинкой и коллегами», — добавила эксперт.

А еще у зависимых от телефона наблюдается эскапизм — жизнь в телефоне создает иллюзию занятости.