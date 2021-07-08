РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Завершилось строительство жилого дома в ЖК «Каскад Парк 2» в деревне Бережки подмосковного Подольска, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав надзорного ведомства проводит проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного дома №39 на территории ЖК «Каскад Парк 2». На данный момент все работы на объекте завершены. Строительство началось в третьем квартале 2020 года. Согласно проекту, в трехэтажном жилом доме находится 10 квартир.

Проверка на объекте продлится до 23 июля. Если инспекторами не будут выявлены нарушения, в Главгосстройнадзоре поднимут вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии.

Следить за ходом строительства других объектов в Подмосковье можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».