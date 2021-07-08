РИАМО - 8 июл. На дороги Подмосковья вывели более 300 поливомоечных машин, которые будут поливать горячий асфальт и освежать воздух, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В четверг днем столбики термометров поднимутся до 30-33 градусов тепла. Чтобы не мешать проезду автомобилей аэрацию проводят с 11 до 16 часов, когда дороги наименее загружены.

«Аэрация воздуха проводится при температуре воздуха выше 30 и позволяет снизить температуру асфальтобетонного покрытия, тем самым избежать его пластической деформации под воздействием высоких температур. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в четверг планируют полить более 7 тыс. км муниципальных и региональных дорог в 62 городских округах Подмосковья.

Помимо прочего аэрация очищает дороги от пыли. А если остужать асфальт в жару, он будет меньше деформироваться и дольше прослужит.

В ближайшие дни жара в регионе будет только усиливаться. Водителей призывают быть осторожными за рулем и отказаться от поездок в пик жары.