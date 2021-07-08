РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Представители Китайской национальной ядерной корпорации (CNNP) ознакомились с ходом изготовления оборудования для реактора на «ЗИО-Подольск», сообщили в пресс-службе предприятия.

Представители гензаказчика - CNNP во главе с ассистентом генерального менеджера Лю Минчжаном совместно со специалистами АО «ОКБМ Африкантов» провели аудит в АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»).

Главная цель визита – оценить ход изготовления оборудования, предназначенного для ядерного реактора на быстрых нейтронах бассейнового типа с натриевым теплоносителем CFR-600. Для энергоблока №1 демонстрационного проекта быстрого реактора Xiapu завод изготовит и поставит теплообменные модули парогенераторов в количестве 16 испарителей и 16 пароперегревателей.

Делегация посетила производственные подразделения «ЗиО-Подольск», где изготавливаются модули парогенераторов. Аудиторы узнали об уникальных технологических решениях, применяемых при изготовлении ответственных изделий. Стороны также обсудили вопросы, которые необходимо согласовать с целью оптимизации контрольных процессов в ходе производства для обеспечения графика изготовления оборудования.

Строительство ядерного реактора на быстрых нейтронах бассейного типа с натриевым теплоносителем CFR-600, расположенного в округе Сяпу провинции Фуцзянь, началось в конце 2017 года. Ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Планируется, что реактор будет вырабатывать 1500 МВт тепловой и 600 МВт электрической мощности.

У России и Китая уже есть положительный опыт сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах: в Китайском институте атомной энергии с участием РФ (в том числе «ЗиО-Подольск») ранее был построен и в 2010 году пущен реактор CEFR тепловой мощностью 65 МВТ и электрической мощностью 20 МВт.