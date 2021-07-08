РИАМО - 8 июл. За первое полугодие 2021 года в новой Москве введены в эксплуатацию 7 корпусов проблемных объектов долевого строительства, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столице продолжается активная работа по ликвидации долгостроев и восстановлению прав обманутых дольщиков, в том числе эта работа проходит и на территории ТиНАО, где также есть ряд проблемных объектов. Так, за первое полугодие 2021 года в новой Москве введены в эксплуатацию семь корпусов проблемных объектов», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, речь идет о 3 корпусах ЖК «Марьино Град» в Филимонковском поселении, 3 корпусах ЖК «Медовая долина» в поселении Марушкинское и 2 корпусах ЖК «Борисоглебское» в поселении Новофедоровское. Теперь в правах восстановлены 1018 обманутых дольщиков.

По словам депутата Государственной думы России Дмитрия Саблина, в Троицке завершилась специализированная экспертиза для проблемного объекта Е-39.

«Комиссия дала заключение, что конструкции домов не нарушены, а значит, здания можно достроить. В октябре завершится экспертиза ЖК «Легенда». Определен новый подрядчик для разработки проекта по достройке дома на улице Труда в Кокошкино», - добавил Дмитрий Саблин.

Депутат также отметил, что дольщики большинства корпусов-долгостроев жилого комплекса «Борисоглебское» в Новофедоровском поселении уже получили ключи от квартир. По его словам, работа по решению проблем дольщиков будет продолжаться.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что 2020 год стал рекордным по вводу жилья для обманутых дольщиков в Москве. Ключи передали жителям 33 достроенных домов.