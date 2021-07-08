РИАМО - 8 июл. Сотрудники ГИБДД и полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Серпуховское» на 106 км трассы М-2 остановили автомобиль под управлением 29-летнего москвича для проверки документов. У мужчины изъяли свертки с наркотиком – мефедроном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«При беседе с полицейскими водитель заметно нервничал. В ходе досмотра автомобиля стражами порядка в багажном отделении было обнаружено и изъято 8 полимерных свертков с порошкообразным веществом массой около 4 кг. По результатам химического исследования установлено, что содержимое двух свертков является наркотическим средством – мефедроном общей массой около 1 кг», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что остальное вещество направили на экспертизу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Подозреваемого арестовали.