РИАМО - 8 июл. Сотрудники ГИБДД и полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Серпуховское» на 106 км трассы М-2 остановили автомобиль под управлением 29-летнего москвича для проверки документов. У мужчины изъяли свертки с наркотиком – мефедроном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Она добавила, что остальное вещество направили на экспертизу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Подозреваемого арестовали.
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