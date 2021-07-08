РИАМО - 8 июл. До конца текущего месяца заселят три новых домах, построенных по программе реновации в столичном районе Фили-Давыдково, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новое жилье в этих домах получат свыше 600 семей. Многоэтажки расположены на Кастанаевской улице, 44А, корпуса 1, 2 и 3.

Всего в этом районе расселят 119 жилых домов площадью 348,3 тыс. кв. м. В старых домах проживают 21,5 тыс. человек. Один дом уже передан под заселение, еще три передадут в этом году.

«В планах города в рамках первого этапа программы реновации до 2024 года обеспечить расселение 27 домов, где проживают почти 5 тыс. человек», — сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.