РИАМО - 8 июл. Соцсеть «Одноклассники» ко Дню семьи, любви и верности определила, в каких городах больше всего пользователей публично состоит в отношениях. Так, лидерами стали Москва и города Подмосковья, сообщает пресс-служба соцсети.

«Одноклассники» также узнали, как часто пользователи Рунета заводят знакомства в соцсетях, следят ли в соцсетях за бывшими и нынешними партнерами и можно ли найти любовь всей своей жизни онлайн.

Так, был составлен рейтинг городов по наибольшему и наименьшему количеству пар в отношениях на основе открытых данных пользователей за июль. В топ-10 с наибольшей долей пользователей «Одноклассников» в отношениях вошли: Москва и и города Московской области, Барнаул, Белгород, Ульяновск, Кемерово, Оренбург, Омск, Воронеж, Хабаровск, Тюмень.

Наименьшая доля пользователей «Одноклассников» в отношениях — в Санкт-Петербурге, Казани и Перми.

Поиск любви в соцсетях

«Одноклассники» и исследовательский центр ResearchMe также опросили пользователей Рунета, как часто создаются романтические отношения онлайн и доверяют ли пары друг другу в соцсетях. В опросе приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

48% респондентов рассказали, что День семьи, любви и верности – это хороший повод напомнить своей второй половине о чувствах, в то же время 44% не отмечают праздник, 8% о нем никогда не слышали.

12% участников опроса знакомятся в соцсетях и ходят на свидания, 18% знакомятся в соцсетях, но поддерживают общение только онлайн. 17% респондентов раньше знакомились в соцсетях и ходили после на свидания, но сейчас завели постоянные отношения. 40% состоят в отношениях и не знакомятся в соцсетях, 13% - не состоят в отношениях и не знакомятся в соцсетях.

35% респондентов считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% считают знакомство в соцсетях способом обрести крепкие отношения. 15% участников опроса нашли постоянного партнера в соцсетях. 20% считают, что в социальных сетях тяжело знакомиться.

19% респондентов также рассказали, что следят за действиями своих партнеров в соцсетях, 10% делают это постоянно, 9% не следят, но знают, что их партнер следит за ними. У 44% участников опроса есть полное доверие в отношениях, 18% респондентов еще не состоят в отношениях.

39% считают, что это нормально – следить за своим партнером в соцсетях, 57% считают это недопустимым.

54% респондентов не следят за бывшими партнерами в соцсетях, 18% иногда заходят на их страницы, у 16% нет бывших партнеров. 12% респондентов рассказали, что следят за бывшими, но хотят с этим закончить. Среди мужчин таких больше: 14% против 9% у женщин.

Фотомарафон

В честь праздника Дня семьи, любви и верности в «Одноклассниках» пройдет фотомарафон #ДеньСемьи. Пользователи смогут поделиться фотографиями и поздравить своих любимых и родных с праздником. Все публикации будут доступны по хештегу #ДеньСемьи. Кроме того, в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» появилась тематическая рамка «С днем семьи!», а в разделе «Идеи дня» в веб-версии соцсети — специальный конструктор публикаций, с помощью которого пользователи смогут поделиться мыслями о том, что для них значит семья.