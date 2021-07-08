РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В Домодедове определили подрядчика, который будет возводить недостроенный детский сад в микрорайоне Южный, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

«На прошлой неделе определился новый подрядчик, который будет достраивать детский сад», - сказал Двойных.

Контракт выиграла компания ООО «Русстройком». Контракт уже подписан. В течение 10 дней компании должны передать проектно-разрешительную документацию, после чего на территории недостроенного детсада организуется строительный городок, проезды, ограждения. Далее 30 дней будет идти подготовка к строительству, после чего оно начнется.

Сдать детский сад планируют в апреле 2022 года.

По недостроенной школе подрядчик пока не определен.

«Сейчас заканчивается экспертиза государственная по школе, и также пройдет конкурс», - добавил Двойных.