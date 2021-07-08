РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в День семьи, любви и верности поздравил супружескую пару Докуниных из микрорайона Железнодорожный Балашихи, которые отметили золотую свадьбу, сообщает пресс-служба депутата.

Виктор и Мария Докунины познакомились в 1970 году, ей было 19 лет, а ему 21 год. Через полгода они сыграли свадьбу и вот уже 50 лет вместе. У пары выросли двое замечательных детей – дочь и сын. Гордость бабушки и дедушки – их внук – первый солист Большого театра Егор Геращенко. От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Ефимов передал Виктору Ивановичу и Марии Сергеевне пожелания доброго здоровья и благополучия.

«Любовь, семья, верность – это вечные ценности, которые придают жизни человека особенный смысл, рождают в наших сердцах тепло и нежность. Именно в семье мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. В крепких семьях растут счастливые дети, сохраняются нравственные основы общества и закладывается основа благополучия региона и всей нашей страны», - сказал Ефимов.

Он пожелал им мира и радости, добра и взаимопонимания, любви и гармонии.

По словам Марии Докуниной, главный секрет семьи – это любовь, уважение и умение уступать друг другу.