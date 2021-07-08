РИАМО - 8 июл. Жители столицы, которые подадут заявку на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах, смогут изменить свое решение за три дня до выборов и проголосовать в традиционном формате. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

На предстоящих выборах проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов РФ, в том числе Москвы. Планируется, что подать заявку на участие в онлайн-голосовании можно будет со 2 августа.

«Мы даем возможность тем людям, которые записались на электронное голосование, передумать за три дня до начала голосования. За три дня он может изменить свое решение и переписаться и проголосовать традиционно», - сказала Памфилова.

Ранее Памфилова сообщила, что тренировки по проведению дистанционного голосования могут пройти 30 и 31 июля.

В сентябре состоятся выборы депутатов Госдумы. Голосование будет проходить 17, 18 и 19 сентября.