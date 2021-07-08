РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручили благодарственные письма семьям в День любви, семьи и верности, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Праздничный концерт прошел в Центральном парке.

«Я счастлив, что в нашем православном календаре есть такой праздник - День любви, семьи и верности. То, что угодно Богу, приносит результат», - сказал Терюшков.

По словам Ружицкого, любовь способна творить чудеса, может пережить все невзгоды.

После слов поздравления трем семейным парам - золотым юбилярам Светлане и Владимиру Максимовым, Тамаре и Виктору Веденеевым и Наталье и Борису Оболенским вручили благодарственные письма и подарки.

Также на празднике поздравили многодетных семей и молодую пару, которая недавно заключила брак. Всем вручили благодарственные письма главы и подарки.