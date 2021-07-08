РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске неизвестные украли детскую коляску, которую оставили в подъезде дома №36\14 на Революционном проспекте, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец коляски.

Инцидент произошел 5 июля. Злоумышленников запечатлела видеокамера, установленная на доме.

На видео видно, как мужчина заходит в подъезд, а следом за ним идет женщина с тележкой, которая смотрит за всем происходящим и идет к соучастнику. Позже мужчина выкатил коляску и вместе с женщиной ушел в неизвестном направлении.

По словам владельца, по данному факту было написано заявление в полицию. В настоящее время похитителей нашли.