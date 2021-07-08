РИАМО - 8 июл. В Подмосковье упростят получение части государственных и муниципальных услуг, до конца 2021 года 700 тыс. человек больше не придется посещать МФЦ для получения услуг, сообщила журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в Подмосковье есть услуги, которые оказывают по одному посещению МФЦ. Они касаются 1,2 млн чел. Из них для 700 тыс. жителей вскоре отменят эти разовые приходы в МФЦ.

«Они не будут никуда ходить. Мы отменяем эти разовые приходы. Упрощаем процесс подачи документов. Чтобы человеку было быстрее и проще коммуницировать с государством», - рассказала Каклюгина.

По ее словам, в настоящее время за услугами, выплатами, пособиями и другими мерами поддержки в Подмосковье ежегодно обращаются порядка 3 млн человек. 500 тыс. человек получают услуги проактивно, то есть автоматически, без подачи заявлений.

Кроме того, 1,1 млн жителей региона получают выплаты и пособия онлайн, без посещения МФЦ.