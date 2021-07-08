РИАМО - 8 июл. В Подмосковье упростят получение части государственных и муниципальных услуг, до конца 2021 года 700 тыс. человек больше не придется посещать МФЦ для получения услуг, сообщила журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.
Она напомнила, что в Подмосковье есть услуги, которые оказывают по одному посещению МФЦ. Они касаются 1,2 млн чел. Из них для 700 тыс. жителей вскоре отменят эти разовые приходы в МФЦ.
По ее словам, в настоящее время за услугами, выплатами, пособиями и другими мерами поддержки в Подмосковье ежегодно обращаются порядка 3 млн человек. 500 тыс. человек получают услуги проактивно, то есть автоматически, без подачи заявлений.
Кроме того, 1,1 млн жителей региона получают выплаты и пособия онлайн, без посещения МФЦ.
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