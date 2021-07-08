РИАМО (МЫТИЩИ) - 8 июл. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в городском округе Мытищи ведутся работы по благоустройству центрального парка культуры и отдыха, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«В мае этого года мы начали благоустройство Мытищинского центрального парка культуры и отдыха. В настоящее время работы активно ведутся на главной площади и на набережной. Уже завершили устройство детской игровой площадки в парковой части. Работы планируем завершить в сентябре», - сказал Хайкин.

Благоустройство парка в 2021 году включает устройство парковки, пешеходных дорожек, детской игровой площадки в парковой зоне, благоустройство мемориального сквера «Вечный огонь», обустройство набережной из плиточного покрытия, выполнение озеленения с устройством газонов, высадкой деревьев и кустарников, устройство наружного освещения и систем видеонаблюдения.

На сегодняшний день уже выполнены работы по обустройству детской площадки. В парковой части завершена планировка и посев газонов, выполнены работы по прокладке кабельных линий электроснабжения, завершаются работы по укладке плиточного покрытия. На площадке перед ДК продолжаются работы по укладке плиточного покрытия. На набережной начаты работы по подготовке основания под дорожно-тропиночную сеть, ведутся демонтажные работы и начата укладка плиточного покрытия на тротуарах. Общее выполнение составляет 23%.