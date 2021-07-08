РИАМО - 8 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» в отношении ООО «Финансовый Кит» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с компанией контракт на поставку хирургического одноразового стерильного халата.

Однако компания нарушила условия исполнения контракта и учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Финансовый Кит» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.