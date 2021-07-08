РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Сеть гипермаркетов «Глобус» передала три морозильные камеры для вакцины медикам подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Морозильные камеры для медикаментов подарили мобильным бригадам Красногорска. Три единицы медицинского оборудования передала ГБУЗ МО КГБ №2 сеть гипермаркетов «Глобус».

Один из красногорских мобильных пунктов вакцинации начал работать в гипермаркете на Новорижском шоссе еще в начале года. В связи с проведением массовой вакцинации населения спрос на услуги выездных бригад значительно возрос, в том числе в данном торговом объекте. Возросла и потребность в морозильных камерах.

«Это необходимое для нашей работы оборудование. Сейчас мы работаем в режиме цейтнота, в условиях поставленной задачи всеобщей вакцинации. У нас сегодня открыто и развернуто более 10 дополнительных мобильных бригад по Красногорску. Этот подарок позволит нам доставлять своевременно большее количество вакцин в соответствии с потребностями», - прокомментировала директор ГБУЗ МО «КГБ» №2 Елена Морозова.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- 109 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии умерли 23 328 человек.

- В Москве не будут вводить новые ограничения из‑за Covid‑19. Некоторые объекты, расположенные на открытом воздухе, возобновят работу.

- В Москве ежедневно прививают 100 тыс. человек от коронавируса. Ситуация с распространением Covid-19 постепенно стабилизируется.

- Веранды кафе в Москве продолжат работать без QR‑кодов по 1 августа. Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль.

- Проценко рассказал, как жара влияет на осложнения от коронавируса:

«Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться», — сказал Проценко.

- Еще 6805 человек выздоровели после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе выздоровели после инфекции 1 207 500 человек.

- Подмосковные врачи вылечили еще 2 046 пациентов с Covid‑19. С начала пандемии число вылеченных составило 270 450 человек.

- Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией. Актриса отметила, что чувствует себя нормально.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 818 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 581 больной. В Москве - 6 040.

- Эксперт рассказал, от чего зависит появление суперштамма коронавируса. Может возникнуть новая мутация коронавируса, которая будет настолько отличаться от предыдущих, что потребует нового метода лечения и новой вакцины.

- В Москве исследуют влияние коронавируса на жизнь пациентов. Эксперты изучили качество жизни, физическое и психологическое состояние 184 пациентов со средним и тяжелым течением коронавируса.