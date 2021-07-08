РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Четыре детских сада и школу построят инвесторы в подмосковном Красногорске до конца нынешнего года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова с представителями администрации и застройщиками провела выездное совещание по контролю хода строительных работ на 5 инвестиционных объектах социальной инфраструктуры в городском округе Красногорск. Четыре детских сада и одну школу планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2021 году за счет внебюджетных источников финансирования.

Первый объект – строительная площадка детского сада на 250 мест в Путилкове на улице Просторной в ЖК «Большое Путилково». Застройщик ООО «Самолет-Путилково» (ГК «Самолет») планирует увеличить темпы строительства и сократить сроки ввода объекта. Дошкольное учреждение планируется сдать в IV квартале 2021 года.

Следующая точка – детский сад на 120 мест в селе Ангелово на территории ЖК «Ангелово-Резиденц». В соответствии с инвестиционным соглашением ввод объекта в эксплуатацию запланирован в сентябре 2021 года. Застройщиком выступает АО «СЗ «Росинка-Сервис». Сейчас здесь ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Застройщику поставлена задача – ускорить темпы строительных работ и завершить монтаж уличных навесов. Детский сад планируется открыть в сентябре 2021 года.

А вот детский сад на 60 мест на улице Стартовой в Нахабине располагается на первом этаже одного из жилых домов в ЖК «Красногорский». Строительство идет в соответствии с графиком, его ведет ООО «Град». Учреждение планируется сдать до конца текущего года.

Финальными точками стали строительные площадки детского сада на 250 мест и школы на 825 мест на Серебряном бульваре в микрорайоне Опалиха в ЖК «Серебрица». Ожидается, что оба объекта будут построены в IV квартале текущего года застройщиком ООО «Опалиха-Сити», входящим в группу компаний «Сити XXI век».

Выезды на строительные площадки проводятся министерством жилищной политики и лично главой ведомства Инной Федотовой на регулярной основе. Они позволяют понимать реальную картину хода строительства и контролировать степень готовности объектов, а также соответствие графику работ.