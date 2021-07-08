РИАМО - 8 июл. Специалисты фонда капитального ремонта Московской области с начала 2021 года ответили более чем на 5 тысяч писем и на 25 тысяч телефонных звонков от жителей региона, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

«Чаще всего жители спрашивают о том, как провести капитальный ремонт дома ранее запланированного срока согласно региональной программе. Спрос на капремонт постоянно растет, так жители видят реальные изменения, которые касаются жилого фонда по всей Московской области», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

На втором месте по популярности оказалась тема начислений и оплат за капремонт. Жители Подмосковья задают вопросы по текущим и ранним начислениям, отображенным в личном кабинете фонда, сверяют данные от единого платежного агента — МособлЕИРЦ.

Получить консультацию граждане могут по единому контактному телефону 8-495-104-59-59 или направив обращение на электронную почту ведомства post@fkr-mosreg.ru.

Специалисты также отвечают на вопросы в официальных аккаунтах фонда в соцсетях. Здесь запросы граждан мониторятся в режиме реального времени, что позволяет ведомству получать обратную связь и совершенствовать процессы предоставления услуг.

Жители Подмосковья могут прийти и на личную встречу. Их ждут с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20к1.

«Собственники могут получить информацию о региональной программе капитального ремонта, порядке оплаты взносов на капремонт, уточнить краткосрочный период, в который будет отремонтирован их дом, а в домах, где уже ведутся работы, жители могут уточнить текущие вопросы проведения работ», - пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

На территории Подмосковья реализуется самая масштабная программа по капитальному ремонту в стране. В нее вошли более 44 многоквартирных домов. Планы рассчитаны до 2049 года. В период с 2014 года в регионе по этой программе капитально отремонтировали более 13 тысяч домов. Это позволило улучшить условия жизни порядка 2 млн человек.