РИАМО - 8 июл. Жители Москвы смогут подать заявку на онлайн-голосование на выборах в августе, тренировки по проведению дистанционного голосования могут пройти 30-31 июля, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

На выборах в сентябре проголосовать онлайн смогут жители шести субъектов, среди которых Москва.

«Пока мы официально сроки (подачи заявок - ред.) не определили, но предполагаем, что это будет со второго августа», - сказала Памфилова.

Она добавила, что тренировки по проведению дистанционного голосования могут пройти 30-31 июля.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму. Голосование будет проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.