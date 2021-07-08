РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В микрорайоне Южный Домодедова заложили памятную капсулу в фундамент новой поликлиники на 400 посещений в смену, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В четверг в церемонии закладывания капсулы приняли участие заместитель председателя правительства Подмосковья, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, глава Домодедова Александр Двойных, гендиректор ЗАО «Мособлстройтрест №11» Владимир Шакуров и другие.

«Все знают, что поликлиника - это в принципе ворота здравоохранения, это начало диагностики, правильное сопровождение жизни, поэтому, конечно, если выбирать между стационаром и поликлиникой, то поликлиники - это сейчас наш приоритет, самое основное», - сказала Стригункова.

Она отметила, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу строить все объекты раньше срока.

«Совсем недавно здесь закончили строительство дорожной инфраструктуры, а сегодня мы находимся на этапе начала строительства самой современной, самой технологичной поликлиники в микрорайоне Южный», - сказал Двойных.

Новая поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам, ее планируют открыть в конце 2022 года.