РИАМО - 8 июл. В субботу и воскресенье температура воздуха днем в Подмосковье и Москве может достигнуть 35 градусов, а ночью будет 19-24 градуса, сообщает «Метеоновости».

Синоптики объясняют такую погоду тем, что из Северной Атлантики в Центральную Россию пришел антициклон. При этом дождей в ближайшие дни не ожидается.

В Москве в четверг на опорной станции на ВДНХ в 11:00 зафиксировали температуру плюс 29 градусов.

Центр антициклона придет в Московский регион 9 июля. Температура воздуха в Москве днем составит 31 градус, а в Подмосковье - 28-33 градуса.

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