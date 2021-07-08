РИАМО - 8 июл. Многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами в Подмосковье получат выплаты на школьную форму и питание до 10 августа. Зачисление пройдет в проактивном режиме, то есть автоматически, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Мы с этого года впервые вводим такое понятие, как проактивная выплата. У нас многодетных, которые получат эту выплату (на школьную форму - ред.), порядка 100 тыс. человек. Те, кто получал эту выплату в прошлом году, получат ее проактивно, то есть вообще ничего делать не нужно. Автоматически до 10 августа этого года родителю <…> просто упадет 3 тыс. рублей (на одного ребенка - ред.)», - сказала Каклюгина.

По ее словам, если семья стала многодетной недавно, то для получения выплаты необходимо подать заявление на портале госуслуг. Выплату оформят в течение 7 дней.

Каклюгина добавила, что семьи с детьми-инвалидами, которые получали выплату в прошлом году, также до 10 августа автоматически получат по 13 тыс. рублей на школьную форму и питание. Кроме того, семьи с низким доходом, где ребенок в этом году пойдет в первый класс, получат рюкзак с необходимыми школьными принадлежностями.

«Если семья (с низким доходом - ред.) получала выплату на ребенка от 0 до 16 лет в прошлом году, в этом году у них есть первоклассник, также автоматически до 10 числа (августа - ред.) мы сами связываемся с семьей по телефону и в удобное время на дом сотрудник соцзащиты принесет рюкзак для ребенка», - заключила Каклюгина.

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