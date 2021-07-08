РИАМО - 8 июл. В столице зафиксировали массовое появление бабочек. Так, на природных территориях стали замечать редкие виды: например, в заказнике «Долина реки Сетунь» увидели ленточников тополевых, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Массовый вылет связан с высоким сезоном - в конце июня и начале июля большинство бабочек выходят из куколок. В Москве насчитывают 200 видов чешуекрылых, более 90 занесены в Красную книгу города. Всего в России зафиксированы 7 тысяч видов бабочек.

Ленточник тополевый занесен в Красную книгу столицы под 2 категорией - редкий вид, численность которого сократилась. Эти бабочки селятся в лиственных и смешанных лесах. Узнать их можно по крупному размеру и коричневым пятнам на крыльях. Чаще всего удается заметить самцов. Они появляются на лесных дорогах и влажных участках, чтобы напиться и напитаться. Самки значительную часть времени проводят в кроне деревьев, спускаясь только для питания на цветах.

Ленточник Камилла (2 категория) ведет себя схоже. Самки бабочки, названной в честь амазонки, погибшей в битве рутулов с Энеем, прячутся в кронах деревьев. А вот самцов можно увидеть по берегам луж, водоемов и на цветах зонтичных растений.

Во вторую же категорию столичной Красной книги занесен картероцефалус палемон из семейства толстоголовок. Его лесного собрата отнесли к 3 категории - уязвимый в условиях мегаполиса. Оба вида можно найти на полузатененных лесных полянах с высокой влажностью и разнотравьем.

Перламутровка селена – редкий вид из 2 категории Красной книги города – отличается пестрой рыжей расцветкой. Эти бабочки предпочитают выбирать лесные опушки, заболоченные разнотравные луга и берега рек.

Специалисты Мосприроды отмечают, что в ближайшее время на природных территориях можно будет встретить и других краснокнижных чешуекрылых.