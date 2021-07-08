РИАМО - 8 июл. За июнь в Центр управления регионом направили 160 обращений, касающихся деятельности Главного управления региональной безопасности Московской области. Среди них 28 жалоб о продаже наркотиков, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.

«79 вопросов касались системы «Безопасный регион», 53 обращения зарегистрировано по направлению «погребение и похоронное дело», – сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Наиболее часто поступали просьбы установить камеры системы «Безопасный регион» или сообщить об их наличии по конкретному адресу, сохранить или продлить срок хранения видеозаписи. Граждане также интересовались проблемой обустройства поливочного водопровода на кладбище.

Кроме того, в июне специалисты ЦУР выявили 3 интернет-ресурса, распространяющие наркотики на территории региона. Информацию по ним направили в Роскомнадзор для последующей блокировки.