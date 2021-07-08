10 тысяч рублей к учебному году: как получить выплату на школьника

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В начале июля Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Дополнительные средства должны помочь родителям собрать ребенка в школу. Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева отмечает, что получить выплату может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет.

«При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. То есть родиться ребенок должен не позднее 1 сентября 2015 года», — объясняет Сысоева. По словам эксперта, если ребенку исполнится 6 лет 2 сентября 2021 года, выплату ему не назначат.

«В самом указе нет разъяснений по поводу совершеннолетия детей. Нельзя с уверенностью сказать, получит ли выплату ребенок, которому 31 августа исполнится 18 лет. Но, вспоминая более ранние указы, в прошлом году большую роль играла дата подачи заявления», — добавляет Сысоева.

Также единовременную выплату смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам, либо же их родители или законные представители.

«Выплату назначат на каждого ребенка, инвалида или лицо с ограниченными возможностями в семье, если они попадают под действие указа президента», — отмечает Любовь Сысоева.

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