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Шпаргалки

10 тысяч рублей к учебному году: как получить выплату на школьника

В апреле Владимир Путин анонсировал выплату на школьников к новому учебному году. Кто и как может ее получить, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Кто имеет право на выплату

© РИА Новости,   Михаил Воскресенский

В начале июля Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Дополнительные средства должны помочь родителям собрать ребенка в школу. Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева отмечает, что получить выплату может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет.

«При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. То есть родиться ребенок должен не позднее 1 сентября 2015 года», — объясняет Сысоева. По словам эксперта, если ребенку исполнится 6 лет 2 сентября 2021 года, выплату ему не назначат.

«В самом указе нет разъяснений по поводу совершеннолетия детей. Нельзя с уверенностью сказать, получит ли выплату ребенок, которому 31 августа исполнится 18 лет. Но, вспоминая более ранние указы, в прошлом году большую роль играла дата подачи заявления», — добавляет Сысоева.

Также единовременную выплату смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам, либо же их родители или законные представители.

«Выплату назначат на каждого ребенка, инвалида или лицо с ограниченными возможностями в семье, если они попадают под действие указа президента», — отмечает Любовь Сысоева.

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2

Что делать тем, кто только оформляет инвалидность

© РИАМО,   Александр Манзюк

Многих интересует, положена ли выплата детям, которым только оформляют статус инвалида. Юрист компании «Юристы» Алена Данилова заметила следующее: в самом указе соответствующих пояснений нет, но из текста проекта постановления правительства следует, что лица, претендующие на выплату, должны иметь статус инвалида к 1 июля 2021 года.

«При этом я полагаю, что ребенку назначат выплату только при завершении оформления документов», — добавила Данилова.

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3

Необходимо ли гражданство для получения выплаты

В социальных сетях развернулась дискуссия о том, имеют ли право на выплату к новому учебному году жители России без гражданства, но с видом на жительство.

«У ребенка и его родителя должно быть гражданство России. В отличие от пособий для беременных и детей от 8 до 17 лет, вида на жительство для получения этой выплаты будет недостаточно», — подчеркивает Любовь Сысоева.

4

Что делать, если ребенок не идет в школу

  официальный сайт мэра Москвы

Многие родители переживают, смогут ли они получить выплату, если их шестилетний ребенок не идет в школу в этом году. Алена Данилова считает, что этот нюанс не так важен при оформлении выплаты.

«В указе нет такого требования. И президент уже подчеркивал, что оно неуместно», — поясняет юрист.

Эксперт адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева подчеркивает, что проверять зачисление в школу будут только для детей с особенностями — так написано в проекте постановления правительства.

«Кроме того, президент говорил, что не имеет значения, идет ребенок в школу в 6 лет или нет. В любом случае необходимы денежные средства для того, чтобы в будущем подготовить ребенка к школе», — поясняет эксперт.

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5

Что делать тем, кто учится на дому

© РИА Новости,   Кирилл Каллиников

Право на выплату имеют дети, обучающиеся на дому — это следует из федерального закона «Об образовании».

«Несмотря на то, что такие лица находятся на домашнем обучении, они проходят промежуточную аттестацию в образовательных организациях. Таким образом, они все равно связаны с организацией, которая предоставляет образовательные услуги», — говорит Любовь Сысоева.

Также выплату смогут получить дети и совершеннолетние с ограничениями здоровья, если они продолжают учиться в школе.

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6

Выплата на учеников колледжа

© сайт мэра Москвы

Если ребенку 16 лет, и он учится в колледже, его родители или опекуны также могут получить единовременную выплату.

«До 18 лет статус школьника или обучающегося по программе основного общего образования не проверяют. Ребенок может учиться в колледже, а родители все равно получат на него 10 тысяч рублей», — подчеркивает Алена Данилова.

7

Могут ли получить выплату оба родителя

© РИАМО,   Татьяна Коробейник

В прошлом году было немало случаев, когда недобросовестные отцы, находящиеся в разводе с женой, у которой остался ребенок, первыми обращались за президентской выплатой, при этом в жизни семьи не принимали никакого участия.

К сожалению, подстраховаться здесь невозможно, солидарны юристы.

«Если заявление подадут оба родителя, то деньги получит тот, кто подал заявление первым. Согласно закону, отец имеет те же права, что и мать. В официальных документах не указано, что выплату может получить только тот родитель, с которым проживает ребенок», — отмечает Сысоева.

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8

Куда обращаться за выплатой и надо ли это делать

© сайт мэра Москвы

Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что выплата на школьников придет автоматически и обращаться за ней никуда не нужно. Юристы опровергают эту информацию.

«В указе президента говорится, что для получения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ. Обратиться можно как лично, так и с помощью «Госуслуг». Автоматически назначать выплату не будут. С заявлением нужно обратиться до 1 ноября 2021 года. Срок выплаты — с августа по декабрь, то есть именно в этот период на счет должны поступить денежные средства», — рассказывает Сысоева.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется 15 июля. При этом выплата средств стартует 16 августа — за две недели до начала учебного года.

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