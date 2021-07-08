10 тысяч рублей к учебному году: как получить выплату на школьника

Кто имеет право на выплату
В начале июля Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Дополнительные средства должны помочь родителям собрать ребенка в школу. Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева отмечает, что получить выплату может один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет.
«При этом ребенку должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года. То есть родиться ребенок должен не позднее 1 сентября 2015 года», — объясняет Сысоева. По словам эксперта, если ребенку исполнится 6 лет 2 сентября 2021 года, выплату ему не назначат.
«В самом указе нет разъяснений по поводу совершеннолетия детей. Нельзя с уверенностью сказать, получит ли выплату ребенок, которому 31 августа исполнится 18 лет. Но, вспоминая более ранние указы, в прошлом году большую роль играла дата подачи заявления», — добавляет Сысоева.
Также единовременную выплату смогут получить инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые проходят обучение по основным общеобразовательным программам, либо же их родители или законные представители.
«Выплату назначат на каждого ребенка, инвалида или лицо с ограниченными возможностями в семье, если они попадают под действие указа президента», — отмечает Любовь Сысоева.
Главное из послания президента: бесплатная газификация и новые выплаты на детей>>
Что делать тем, кто только оформляет инвалидность
Многих интересует, положена ли выплата детям, которым только оформляют статус инвалида. Юрист компании «Юристы» Алена Данилова заметила следующее: в самом указе соответствующих пояснений нет, но из текста проекта постановления правительства следует, что лица, претендующие на выплату, должны иметь статус инвалида к 1 июля 2021 года.
«При этом я полагаю, что ребенку назначат выплату только при завершении оформления документов», — добавила Данилова.
Выплаты на детей в связи с пандемией: кому положены и как получить>>
Необходимо ли гражданство для получения выплаты
В социальных сетях развернулась дискуссия о том, имеют ли право на выплату к новому учебному году жители России без гражданства, но с видом на жительство.
«У ребенка и его родителя должно быть гражданство России. В отличие от пособий для беременных и детей от 8 до 17 лет, вида на жительство для получения этой выплаты будет недостаточно», — подчеркивает Любовь Сысоева.
Что делать, если ребенок не идет в школу
Многие родители переживают, смогут ли они получить выплату, если их шестилетний ребенок не идет в школу в этом году. Алена Данилова считает, что этот нюанс не так важен при оформлении выплаты.
«В указе нет такого требования. И президент уже подчеркивал, что оно неуместно», — поясняет юрист.
Эксперт адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Любовь Сысоева подчеркивает, что проверять зачисление в школу будут только для детей с особенностями — так написано в проекте постановления правительства.
«Кроме того, президент говорил, что не имеет значения, идет ребенок в школу в 6 лет или нет. В любом случае необходимы денежные средства для того, чтобы в будущем подготовить ребенка к школе», — поясняет эксперт.
Что делать тем, кто учится на дому
Право на выплату имеют дети, обучающиеся на дому — это следует из федерального закона «Об образовании».
«Несмотря на то, что такие лица находятся на домашнем обучении, они проходят промежуточную аттестацию в образовательных организациях. Таким образом, они все равно связаны с организацией, которая предоставляет образовательные услуги», — говорит Любовь Сысоева.
Также выплату смогут получить дети и совершеннолетние с ограничениями здоровья, если они продолжают учиться в школе.
Закрытие школ в Москве: как организовать обучение ребенка дома>>
Выплата на учеников колледжа
Если ребенку 16 лет, и он учится в колледже, его родители или опекуны также могут получить единовременную выплату.
«До 18 лет статус школьника или обучающегося по программе основного общего образования не проверяют. Ребенок может учиться в колледже, а родители все равно получат на него 10 тысяч рублей», — подчеркивает Алена Данилова.
Могут ли получить выплату оба родителя
В прошлом году было немало случаев, когда недобросовестные отцы, находящиеся в разводе с женой, у которой остался ребенок, первыми обращались за президентской выплатой, при этом в жизни семьи не принимали никакого участия.
К сожалению, подстраховаться здесь невозможно, солидарны юристы.
«Если заявление подадут оба родителя, то деньги получит тот, кто подал заявление первым. Согласно закону, отец имеет те же права, что и мать. В официальных документах не указано, что выплату может получить только тот родитель, с которым проживает ребенок», — отмечает Сысоева.
Как получить материнский капитал на первого и последующих детей>>
Куда обращаться за выплатой и надо ли это делать
Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что выплата на школьников придет автоматически и обращаться за ней никуда не нужно. Юристы опровергают эту информацию.
«В указе президента говорится, что для получения выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ. Обратиться можно как лично, так и с помощью «Госуслуг». Автоматически назначать выплату не будут. С заявлением нужно обратиться до 1 ноября 2021 года. Срок выплаты — с августа по декабрь, то есть именно в этот период на счет должны поступить денежные средства», — рассказывает Сысоева.
По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста начнется 15 июля. При этом выплата средств стартует 16 августа — за две недели до начала учебного года.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии