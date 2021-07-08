РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. На скейт-площадке в Центральном парке Люберец появится новое покрытие через неделю, сообщил министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

«У нас новый, современный, хороший парк в Центральной части города, в котором размещен скейт-парк. Подобный объект стоит и в Наташинском парке, но там выполнены ремонтные работы, а этот находится в неудовлетворительном состоянии. Обратились жители в одном из пабликов в Instagram, мы приехали и, действительно, подтверждаю (необходимость ремонта - ред.). Вместе с Владимиром Петровичем (Ружицким, главой Люберец - ред.) разработали меры, которые можно принять в ближайшие недели, - это заменить покрытие, чтобы ребята могли без травм спокойно кататься», - сказал Терюшков.

По его словам, на следующий год планируют обустроить хороший скейт-парк.

«Администрация парка сделает сметный расчет, экспертизу проведет, и мы включим объект в государственную программу. Рядом мы еще поставим площадку со свободными местами, чтобы приходили не только любители экстремального вида спорта, но и те, кто любит ходить с тяжелым грузом», - отметил Терюшков.

Он выразил надежду, что через неделю администрация парка поменяет покрытие, а до конца августа будет разработан сметный расчет.