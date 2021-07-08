РИАМО - 8 июл. На оказание 235 социальных госуслуг, доступных жителям Подмосковья, ежегодно выделяют 100 миллиардов рублей. В 2021 году в регионе реализуют проект «Социальное казначейство», сообщила журналистам в четверг заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«На сегодняшний день в Московской области оказывается 235 услуг <…> — от записи в школу до выплат всевозможных, скидок на ЖКУ и так далее. Объем этих средств <…> — 100 миллиардов рублей бюджетных денег ежегодно затрачивается на то, чтобы тем людям, которые нуждаются, была оказана эта помощь», - сказала Каклюгина.

По ее словам, в этом году в Подмосковье реализуют проект «Социальное казначейство». Его главная цель - оказание проактивных услуг, чтобы жителям не нужно было стоять в очередях и собирать десятки справок, ходить в инстанции для получения льгот, выплат и других услуг, все должно работать комплексно и автоматически.

Ранее Каклюгина сообщала, что все социальные услуги и выплаты в Подмосковье распределят на региональном портале госуслуг по жизненным ситуациям, в перспективе для их получения от жителей не потребуются ни справки, ни документы.