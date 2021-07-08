РИАМО - 8 июл. В Москве уже вторые сутки подряд зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление из-за антициклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, 7 июля на метеостанции ВДНХ давление достигло 1005,1 гПа (753,8 мм рт. ст.), что стало новым суточным рекордом. Прежний рекорд с давлением 1001,8 гПа (751,4 мм. рт. ст.) был зафиксирован в 1995 году.

В четверг также был побит рекорд 1938 года по высокому давлению, тогда показатели составляли 1006,5 гПа (754,9 мм рт. ст.). В 6 утра четверга на ВДНХ атмосферное давление составило 1007,7 гПА (756 мм рт .ст.).

Не исключено, что рекорд по этому показателю будет побит и 9 июля.

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